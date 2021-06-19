إيطاليا تعيد فرض الحجر الصحى على الوافدين من المملكة المتحدة

أعلنت إيطاليا إعادة فرض الحجر الصحي على الوافدين من المملكة المتحدة، بينما سيتاح للمسافرين من العديد من البلدان الأخرى الدخول بحرية إذا كان لديهم تصاريح صحية خاصة بكوفيد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قالت وزارة الصحة إن شرط الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من المملكة المتحدة سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 21 يونيو.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا ": "وقعت اليوم قرارا جديدا يسمح بدخول الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان على أن يكون بحوزتهم التصريح الأخضر".

وأوضح أن التصريح الأخضر هو عبارة عن شهادة صحية تثبت أن المسافر تلقى التطعيم أو شفي من إصابته بكوفيد أو يظهر سلبية الاختبار الذي خضع له.

وقال سبيرانزا إن الوافدين من المملكة المتحدة حيث ينتشر متحور "دلتا" الذي يعتبر الأكثر عدوى، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي 5 أيام وإجراء اختبار كورونا.

كما وسع الحظر المفروض على دخول أراضي بلاده، ليشمل الوافدين من الهند وبنغلاديش وسريلانكا.

وتتوقع إيطاليا زيادة عدد السياح هذا الصيف لمحاولة إنعاش قطاع السياحة الذي يمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتأثر كثيرا بالجائحة.

وتعتزم إلغاء شرط التزام الكمامات خلال النصف الأول من يوليو، وفقا للعديد من المسؤولين في الحكومة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.