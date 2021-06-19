إحلال وتجديد عدد من المنشآت الصحية فى كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية قامت بتسليم أربعة وحدات صحية للبدء في أعمال الإحلال والتجديد المقررة لها، موضحة أن الاعتماد المالي لهذه الأعمال تجاوز الثلاثين مليون جنيه، وأن ما يتم إنما هو من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

وأشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن هذه الوحدات الصحية هي وحدة الحنفي ببلطيم والمركز الطبي بالحمراوي والوحدة الصحية بالروضة والوحدة الصحية بإسحاقة، وأنه قد تم تسليمها إلى الشركة المنفذة وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة كفرالشيخ.

وفي وقت سابق، فقد أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال شهر مايو بعمل حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، تم من خلالها المرور على 482 منشأة بمحافظة كفرالشيخ وأسفرت عن تحرير 279 محضر لمنشأة مخالفة وعن التوصية بغلق 18 منشأة لعدم وجود ترخيص وإعدام 1103 كيلو جرام لحوم فاسدة، و 34 لتر من منتجات غير صالحة.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان، أن عدد الشهادات الصحية التي قد تم إصدارها من مراكز الفحوص بلغت 547 شهادة، مشيرة إلى أن إدارة مراقبة الأغذية، ومكتب الأغذية بإدارة مطوبس، قامت بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 14 يونيو الجاري بشأن تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين وقسم شرطة مطوبس، لإعدام المضبوطات التي تم ضبطها بأحد المجازر غير المرخصة وغير المستوفاة والتي تعمل بدون إشراف من مفتشي مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ، إذ تم مخاطبة مجلس المدينة لاستصدار قرار غلق نظرا لعدم وجود ترخيص ومخالفة القانون 154 لسنة 2019.