متحدث «الإسكان» يكشف أسباب بناء البرج الأيقونى

قال الدكتور عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة هي في منطقة مميزة، ونحن الآن في مرحلة فاصلة في حياة الدولة المصرية من إطلاق الجمهورية الجديدة قريبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أنه من المستهدف وجود أعمال عالمية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال محلية وشركات عالمية ستفتتح مستهدفة أعمال جديدة في مصر تحدث لأول مرة في مصر.

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