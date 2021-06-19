وفاة بريطانى قضى أكثر من عام فى العلاج من كورونا

أعلنت وسائل إعلام بريطانية وفاة مريض بكورونا قضى أكثر من عام يتلقى العلاج من الفيروس في أحد مستشفيات البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت إلى أن "المريض ويدعى جيسون كيلك (49 عاما)، أمضى 13 شهرا ونصف الشهر في المستشفى، معظمها على جهاز التنفس الصناعي".

وتابعت: "في بداية هذا الأسبوع، اتخذ كيلك قرارا بأنه لم يعد بإمكانه العيش على هذا النحو، ورفض العلاج، وانتقل إلى دار العجزة، حيث توفي".

وكان كليك يعاني من السكري والربو، وبسبب فيروس كورونا تضررت كليته بشدة، حيث لم يكن بمقدوره التنفس إلا بواسطة الجهاز.

وأوضحت المصادر، أن "حالته الصحية تحسنت لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، حتى أنه تمكن من الخروج لفترة قصيرة والتواصل مع عائلته".

وفي مايو الماضي، تعرض لانتكاسة جديدة حيث ساءت حالته، وعلى الرغم من أن المضادات الحيوية بدأت في المساعدة، إلا أنه اتخذ قرارا بـ"وقف علاجه".



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.