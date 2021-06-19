«البحث عن مخرج» و«الطريق» فى عروض «القومى للسينما» بالهناجر

تستمر سينما الهناجر بأرض الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تقديم عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرين من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع الصندوق خلال شهر مارس الماضى، حيث تعرض فى السادسة مساء غد الأحد عددًا من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

ومن الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة تعرض أفلام : "الطريق" ويدور الفيلم حول قصة حى شعبي يعد كبؤرة للإجرام والفساد والفقر والمخدرات، ثم يرصد الفيلم كيف تحول هذا المكان إلى مجتمع مثالى يجسد قيم التحضر والقدرة على التأقلم وتحدى الفقر بالإيمان والعمل وبناء المجتمع من جديد بالجهود الذاتية.

فيلم "مذبحة مدرسة بحر البقر ـ ذكري تأبى النسيان" يرصد الفيلم أحداث مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية على يد العدوان الإسرائيلي عام 1970.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام: "2 ليمون بالنعناع" ويدور الفيلم حول الحب والارتباط، من خلال ثلاث قصص مختلفة يجمعهم مكان واحد، كافيه هادئ بالدقى ومشروب واحد ليمون بالنعناع.

فيلم "العشاء الأخير" ويدور في أجواء فانتازية حول دعوة ابن لابيه المتوفى على العشاء.

فيلم "الطريق إلى الساحل الشمالي" ويدور حول (أمير) الذي يحاول إصلاح حياته الزوجية مع شريكة حياته يوم عيد ميلاده.

فيلم "البحث عن مخرج" ويدور حول الشاب (صابر) الذي يعانى من رهاب مجتمعى بعد التحاقه مؤخرًا بوظيفة، وكيف سيتعامل مع زملائه في العمل.

يذكر أن الناقد السينمائي الكبير كمال رمزي تولى الإشراف على استكمال أعمال دورة المهرجان، والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وأخذت الدورة شكلًا جديدًا يماثل جائزة "أوسكار"، وشملت الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلمًا، حيث اقتصر المهرجان هذا العام على مشاهدات لجنتى التحكيم فقط دون عروض جماهيرية.