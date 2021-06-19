السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرجنتين تنتج 450 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أعلن المختبر الأرجنتيني "ريتشموند" أنه تمكن من إنتاج أول دفعة قدرت بحوالي 448625 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وقال المختبر: "لقد أكملنا إنتاج أول 448625 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا. ننتظر حاليا موافقة الهيئة التنظيمية الوطنية (ANMAT) ومعهد غماليا الروسي".

وشارك الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في الرابع من يونيو الجاري عبر خاصية الفيديو، بإطلاق إنتاج اللقاح الروسي في الأرجنتين.

وأعلنت موسكو لاحقا، عن "تسليم العنصر النشط للإنتاج" للأرجنتين في الثامن من يونيو الحالي.


إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أرجنتين جرعة لقاح الارجنتين روسي لقاح سبوتنيك V لقاح سبوتنيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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