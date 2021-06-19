حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية السبت 19 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الترابية، ليوم السبت 19 يونيو 2021، على النحو التالي.

العذراء

مهنيًا: يوم جيد جدًا فلا بدّ من أن تسير على خط سليم محددًا المسار مجددًا وواضعًا الأهداف نصب عينيك، أدعوك إلى استغلال الجو الفلكي الإيجابي.

عاطفيًا: تبدو متحمّسًا ومنفتحًا وناجحًا في الوصول إلى هدفك وواثقًا بنفسك، ومطمئنًا إلى مصيرك مع الشريك.

صحيًا: إياك والاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسمًا كبيرًا من البروتيينات، ما يؤثر سلبًا في وضعك الصحي.

الجدي

مهنيًا: قد تتأخر بعض الاستحقاقات وتعاني مماطلة وتبذل جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على موقع أو من أجل دفع عمل نحو الإنجاز.

عاطفيًا: تعود العلاقة بالشريك إلى سابق عهدها "وصافي يا لبن" بعد سوء التفاهم بينكما بسبب تدخلات المغرضين.

صحيًا: لا تورّط نفسك في أمور تافهة، وتسبب اضطرابًا لوضعك الصحي أنت بغنى عنه اليوم.

الثور

مهنيًا: مكافأة غير متوقعة في طريقها إليك، تقديرًا لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك بجدية لافتة.

عاطفيًا: بعض العقبات تقف بطريقك وتحاول أن تتجاوزها بأقل خسائر ممكنة حفاظًا على العلاقة.

صحيًا: الإرادة ضرورية في حالة مثل حالتك تتطلب منك الصبر والأناة لتتخلص من مشكلاتك الصحية.



صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة في علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.