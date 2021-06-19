السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حياة كريمة» بالمنوفية تنظم قافلة طبية للكشف عن ضعف الإبصار

مسؤولي حياة كريمة
مسؤولي حياة كريمة بقافلة طبية

أعلن المهندس محمد ربيع، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية، صباح اليوم، للكشف عن العيون وضعف الإبصار ومسبباته بقرية العراقية التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، وذلك بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية.

 

وأكد محمد ربيع أن القافلة ستشمل الكشف المجاني وأيضا صرف أدوية مجانية، كما سيتم حصر عدد الحالات التي ستحتاج إلى تدخل جراحي وسيتم توفير اللازم لها، وأضاف أن القافلة سوف تقوم بعمل نظارات مجانية وبأحدث الأجهزة، وسيكون ذلك خلال صباح اليوم  19 يونيو 2021 الساعة 9 صباحًا.

 

وأوضح منسق "حياة كريمة" بالمنوفية أن المؤسسة تنظم قوافل شبه يوميه مع أكثر من جهة، كما تم عقد عدة بروتوكولات تعاون مع جامعة المنوفية وجامعة السادات وبعض الجمعيات الخيرية والصحة، وذلك لضمان الوصول لجيع قرى محافظة المنوفية وتوصيل الخدمة المجانية لأهالينا بالقرى والنجوع.


وكان قد عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتخصيص عدد من قطع الأراضي اللازمة لإقامة عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة " بمركزي أشمون والشهداء؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، وممثلين عن مديريات الري، والإصلاح الزراعي، والمساحة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، ومديري عموم إدارات الشئون القانونية، التخطيط والمتابعة، الأملاك بالمحافظة.
 

محافظة المنوفية تنظيم الشهداء الكشف المجان المؤسسات الخيرية مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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