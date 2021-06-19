حملة لرفع الإشغالات فى دمنهور

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين .

وفى ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و رفع الاشغالات بقيادة المحاسب محمد مرعى رئيس المدينة.

وأسفرت الحمله عن تحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة و إعدام ٢١ شيشة و تحرير ١٢ إنذار بيئة و ٣ محاضر تلوث ورفع ٣٩٦ حالة اشغال ثابت ومتحرك .

وأكد المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس ومدينة دمنهور أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات التى يتم خلالها متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع الاستمرار في ضبط المخالفين، لقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى يتم تنفيذها بكل حزم وشدة.

وطالب رئيس المدينة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

من جهة أخرى وجه آمنة محافظ البحيرة بإستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري مع التأكيد على الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.