السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز المصالحة الروسى يرصد 34 انتهاكا فى إدلب بسوريا

سوريا
سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 34 انتهاكا من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.


وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت - في بيان - إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و6 عمليات في محافظة اللاذقية و5 عمليات في حماة وعمليتين في حلب.


وفي وقت سابق، ذكر المركز الروسي أن الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة نقلت عناصرها ومدرعات إلى قريتين داخل محافظة إدلب، وتم تكثيف الهجمات ضد مواقع القوات السورية انطلاقا منهما.


وأشار المركز الروسي إلى أن القوات الحكومية السورية رصدت ارتفاعا في عدد الهجمات التي تتعرض لها مواقعها.


وقامت القوات الروسية بتسيير دوريات بالقرب من منبج في ريف حلب وكذلك في محافظتي الرقة و الحسكة.


وأكد المركز الروسي أنه نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عمليتين لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قريتي كفر حمرة ورملة بريف حلب وتم إيصال ما مجموعه 1.9 طن من المساعدات الإنسانية.

 

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كتائب الحنجورى

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