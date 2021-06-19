السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز

وجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية لضبط مصانع بير السلم الغير مرخصة ومنع تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والمرور على المخابز البلدي والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

واسفرت تلك الحملة بناحية أبو حمص و إيتاى البارود عن تحرير 21 محضر وذلك على النحو  التالى :_ 2 محضر جنح لجزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر لمخبز بناحية إيتاى البارود لعدم تمكين رجال الضبط القضائي من آداء عملهم وجاري غلق المخبز لمدة شهر طبقا للقانون.

 

كما تم  تحرير 13 محضر نقص وزن للمخابز البلدي حتى 14 جرام فى الرغيف الواحد، وتحرير محضر تصرف فى 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، وتحرير محضر لمخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، وتحرير محاضر عدم إعلان عن اسم المخبز والمدير المسئول ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل وعدم احتفاظ بسجل الزيارات أثناء التفتيش وعدم نظافة أدوات العجين.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وزارة التموين محافظ السلع التموينية أبوحمص السوق السوداء الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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