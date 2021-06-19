الكشف المجانى على 2250 مواطنا بالقوافل الطبية فى أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية حاجر البلاليص بمركز إدفو وقرية عنيبة بمركز نصر النوبة، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 2250 مواطنًا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من جهة أخرى، تفقد اللواء أشرف عطية،محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد مجمع مستشفيات الحميات ومباني الفيروسات والعيادات الخارجية والذي تصل تكلفته الإجمالية لـ144.5مليون جنيه، حيث يتكون مجمع المستشفيات من 3 مباني على مساحة 1900 م2 كل منها تحتوى 5 أدوار وتضم 102 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقي خدمة علاجية، بالإضافة إلى المعامل والأشعة، فضلًا عن 5 عيادات خارجية متنوعة الأقسام الطبية، وكذا خزان أرضي بسعة 450 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المباني الخدمية بشكل مستمر، وأيضًا الموالدات الكهربائية الملائمة.

و أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال الجولة التي رافقه فيها نائب المحافظ أحمد شعبان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية أن مشروع مجمع المستشفيات يسير العمل به بمعدلات طبيعية، وذلك بنسب تنفيذ 60 % لمبنى مستشفى الحميات، و 80 % بكل من مبنى الفيروسات والعيادات الخارجية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن 11 مستشفى و112 وحدة صحية والجاري العمل في تطويرها، تشملها منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة إجمالية 11,7 مليار جنيه، منها 9.2 مليار جنيه للإنشاءات، و2,5 مليار جنيه للتجهيزات الطبية والغير طبية.

القوافل الطبية بأسوان

القوافل الطبية بأسوان