ننشر أنشطة مكتبة المستقبل خلال الأسبوع

تنظم مكتبة المستقبل العامة في مقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة عامة مفتوحة للجمهور٬ تحت عنوان: "علم النفس الفيزيائي والطاقة البشرية"٬ والتي تقدمها الباحثة الدكتورة رباب الششتاوى.

وتتطرق الندوة إلى تأملات فى علوم الطاقة وما وراء الطبيعة٬ وتقدم حقائق لم تعرفها من قبل عن علم «القبالة» والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائى والطاقة البشرية والنظرية البشرية.

كما تتناول الندوة طبيعة الطاقات٬ فكل منا طاقات مختلفة فكلامنا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهى بذلك ترسم وتسجل حركتنا فى الكون، ويخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كى يتمكن البعض من رؤيتها، وهى ما تعرف بالهالات، وتختلف ألوان الهالات وفقًا للشخص، فالصالحون العارفون بالله هالتهم بيضاء أصحاب الحق والعلم يغلب على هالتهم اللون ألاصفر والمجرمون هالتهم زرقاء، والأطفال خضراء وعند الغضب تأخذ الهالة اللون الأحمر، كما أن هالة البؤساء رمادية، ولذلك فأعمال كل منا طاقات مختلفة بدرجات متفاوتة سلبية كانت أم إيجابية وهو مزيج خير وشر بنسب متفاوتة من الحسنات والسيئات، أو من الطاقات الإيجابية والسلبية.

في سياق متصل تنظم مكتبة المستقبل أيضا ندوة أخرى بعنوان "القوى الإنسانية الإيجابية الناعمة فى حياة الإنسان" والتي يتحدث فيها الباحث الدكتور علي سليمان٬ وذلك في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل٬ الموافق 22 يونيو الجاري.

كما تنظم المكتبة في الخامسة من مساء الخميس 24 يونيو الجاري٬ ندوة "فن حل الخلافات" وتتحدث فيها الكاتبة غادة مظلوم٬ حول مفهوم الخلافات٬ أسباب الخلافات٬ العلاقة بين التفكير والمشكلة وحلولها٬ قواعد حل الخلافات٬ كيف تكون الخلافات بناءة. وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

وتقام جميع العروض والفعاليات في مكتبة المستقبل العامة٬ مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.