محمد عليوة يشارك فى معرض القاهرة للكتاب بــ«فانتازيا الحب والحرب»

يشارك القاص الشاب محمد حسني عليوة٬ في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، والمزمع انطلاقه نهاية الشهر الجاري٬ بمجموعته القصصية الثانية٬ والصادرة حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ تحت عنوان "فانتازيا الحب والحرب".

وتعد المجموعة القصصية "فانتازيا الحب والحرب"، هي المجموعة القصصية الثانية في تجارب محمد حسني عليوة الأدبية، حيث سبق وصدرت له ثلاث مجموعات شعرية ومجموعة قصصية، ونشر له في عدة صحف ومجلات من بينها: "الأهرام وأخبار الأدب والقاهرة وروزاليوسف ومجلة الإذاعة والتليفزيون والثقافة الجديدة".

وتضم المجموعة القصصية الجديدة "فانتازيا الحب والحرب"٬ 25 نصًا تتراوح ما بين قصص قصيرة، وقصص قصيرة جدًا، والمجموعة ليست مجرد سـرد قصصي يراوح بين الكلاسيكية والتجريب، بل في مكاشفتها التي ترصد حالات إنسانية يربط بينها خيط متصل باللغة الشعرية والسرد البلاغي، والنهايات في أغلبها تكون متنوعة، واستخدام الرمز للتعبير عن الواقع.

ومن إحدي قصص مجموعة "فانتازيا الحب والحرب" والمعنونة بــ "قشرة برتقال لا تقطعها سكين" نقرأ: "في قطار الصباح المتجه إلى المدينة، كانت تجلس إلى جوار أبيها منكمشة، مذعورة، أحست أنها تنسلخ من عجين عالمها رغم كلّ ما فيه؛ لكنه، على أية حال، أرحم من عالم تجهل كل ما فيه، هي لا تعرف كيف ركبتْ القطار وهي تخافه حدّ الرعب! فالقطار، في مخيلتها كوحش يلتهم المسافات، يبتلع الزمن في جوفه، ولم تكن تسمع عن المدينة غير صخبها، غير سحب الأغبرة التي تجثم على صدرها، وغير البشر المرتحلين في شوارعها في أزقتها، بلا هوادة".

يشار إلي أن محمد حسني عليوة٬ عضو جمعية الأدباء بالقاهرة، وعضو الرابطة العربية للآداب والثقافة بالعراق، فاز بالمركز الثالث في مسابقة صلاح هلال حنفي في القصة القصيرة 2018، كما فاز بالمركز العاشر في المسابقة العربية الثالثة للقصة القصيرة 2018 دورة الروائي كاظم الحصيني.

صدر للكاتب محمد حسني عليوة، قصص: "تداعيات وجه ضد وجه" طبعة ماستر 2002، ديوان: "رقصة أخيرة برفقة ملاك" عن أخبار الأدب، سلسلة الكتاب الأول الشهرية نوفمبر 2018، كما صدر الديوان عن دار فينيكس للنشر والتوزيع 2019، وديوان: "فاكهة الرغبة تصلي في مدفأة الرب" عن دار نوستالجيا للترجمة والنشر2019، وقصص "فانتازيا الحب والحرب"، عن دار النسيم للنشر، القاهرة 2021.

كما نشرت أعمال محمد حسني عليوة القصصية في بعض في الجرائد من بينها: "الأهرام- الأهرام المسائي - أخبار الأدب - القاهرة - الثقافة الجديدة - روزاليوسف - الأهالي - مجلة الإذاعة والتلفزيون - مجلة أدب ونقد- ودوريات ثقافية مصرية وعربية".