السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: نعتزم سحب قوات عسكرية من الشرق الأوسط هذا الصيف

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، اعتزام الإدارة الأمريكية سحب "قوات وقدرات محددة"، معظمها أنظمة دفاع جوي، من الشرق الأوسط.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنولتي، في بيان: "وجّه وزير الدفاع قائد القيادة المركزية الأمريكية لإزالة قوات وقدرات محددة من تلك المنطقة هذا الصيف، و بالأساس أصول الدفاع الجوي".


وأوضحت ماكنولتي أن "ذلك القرار اتُخذ بتنسيق وثيق مع الدول المضيفة (للقوات الأمريكية) وبرؤية واضحة للحفاظ على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الأمنية"، مشيرة إلى أن البنتاجون "لن يقدم تفاصيل محددة" بشأن ذلك الأمر، كما لن تكشف عن المواقع التي ستُسحب منها القوات أو الجداول الزمنية لسحبها احتراما لشركاء الوليات المتحدة و حفظا للأمن.


وتابعت المتحدثة أن بعض المعدات العسكرية التي سيجري سحبها ستعود إلى الولايات المتحدة من أجل صيانتها، بينما سيُعاد نشر القدرات الباقية في مناطق أخرى.


وحسبما نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أضافت: "نحتفظ بوضع صلب للقوة في المنطقة بما يتناسب مع التهديد و نشعر بالراحة لكون هذه التغييرات لن تؤثر سلبا على مصالح الأمن الثومي الخاصة بنا"، مؤكدة أن واشنطن سوف تحتفظ بمرونة إعادة إرسال قوات مجددا إلى الشرق الأوسط إذا اقتضت الضرورة.


ولفتت "ذا هيل" إلى أن تلك الخطوة تأتي قبل إتمام استعراض وضع القوة العالمية الذي بدأه النتاجون مع بداية حكم الرئيس جو بايدن، حيث تبحث الولايات المتحدة إعادة توجيه الجيش نحو التنافس مع  دولتي الصين وروسيا. 

كما تأتي تلك الخطوة مع سحب الولايات المتحدة لكامل قواتها من أفغانستان،  و ذلك تماشيا مع أوامر بايدن بإنهاء تلك الخطوة في سبتمبر المقبل.

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