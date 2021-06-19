السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«دلتا» قد تصبح سلالة كورونا السائدة فى الولايات المتحدة خلال أشهر

كورونا سلالة دلتا
كورونا سلالة "دلتا"

توقّعت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، روشيل والينسكي، أن تتحول سلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد إلى السلالة السائدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.


وقالت والينسكي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها مجلة "بوليتيكو"، إن سلالة "دلتا"، المُكتَشَفة أول مرة في الهند، والمعروفة بكونها الأكثر انتشارا وربما الأكثر ضررا بين سلالات "كوفيد-19"، أكثر قدرة على الانتشار من سلالة "ألفا" المُكتَشَفة في المملكة المتحدة، مضيفة: "لقد رأيناها (ألفا) تتحول سريعا لتصبح السلالة السائدة خلال فترة شهر أو شهرين في الولايات المتحدة، وهو ما تتوقع أن يحدث أيضا مع سلالة (دلتا)".


ورغم تأكيد الخبراء فعالية اللقاحات ضد السلالة الهندية، لكن والينسكي أبدت قلقها من تحور الفيروس مجددا بالشكل الذي يجعل اللقاحات أقل فعالية.


ولفتت "بوليتيكو" إلى بحث علمي اسكتلندي نُشِر هذا الأسبوع، أكد أن احتمالات لجوء المصابين بسلالة "دلتا" لتلقي العلاج بالمستشفى تمثل أكثر من ضعف احتمالات ذلك بين المصابين بسلالة "ألفا"، مشيرة إلى أن "دلتا" أصبحت السلالة الأكثر انتشارا في اسكتلندا منذ منتصف الشهر الماضي، إذ تشكل حاليا السلالة المُسبِّبة لأكثر من 75 بالمئة من المصابين بفيروس "كورونا".


وأجَّل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هذا الأسبوع، إنهاء تدابير الإغلاق المفروضة في إنجلترا مع انتشار السلالة "دلتا"، والتي أظهرت البيانات أنها أكثر قدرة على الانتشار من السلالات السابقة بنسبة تتراوح بين 40 و80 بالمئة.


وكانت والينسكي قد كشفت، الإثنين الماضي، أن السلالة "دلتا" هي المسببة لـ10 بالمئة من الإصابات بفيروس "كورونا" هذا الشهر، بعدما كانت تشكل نسبة 7ر2 بالمئة من الإصابات، الشهر الماضي.

 جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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كتائب الحنجورى

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