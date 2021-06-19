السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 193 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات بالغربية

قمامة
قمامة

قال محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 193 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

من جانبه، شدّد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ على اهتمام قيادات المحافظة بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، حيث تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق «المحلة- الجابرية» الذي قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

المحلة الكبري محمد صلاح محافظ صحي صيانة نظافة تسهيل سيارات الغربية مهن مركز منظومة محافظ الغربية محافظة الغربية قمامة كفرالزيات مدينة المحلة مصنع تدوير القمامة رئيس مدينة قيادات مشاركة الوحدة المحلية منظومة النظافة تدوير القمامة خلال الـ24 ساعة رئيس مركز ومدينة المحله وتراكمات مخلفات وتراكمات المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى لوحدة كشافات الإنارة وحدة المحلي رفع كفاءة مستوى النظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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