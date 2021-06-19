«الفلاحين»: تطوير المجازر يوفر لحوما آمنة ويحد من تزوير الأختام

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الدولة تسعى لتطوير وتحديث جميع المجازر، لافتا إلى أن تطوير المجازر سوف يساهم في توفير لحوم آمنة وذات جودة عاليه ويساعد في الحد من تزوير الأختام.

وأضاف عبدالرحمن، أن ذلك سوف يكون له أثر كبير في القضاء علي بيع اللحوم غير الصحية والقضاء على الفساد الإداري في بعض المجازر بعد تحويلها إلى مجازر آليه لتصعيب أية عمليات ذبح خارج المواصفات أو ختمها بأختام غير مطابقة لنوع اللحوم.

وأوضح أنه لنجاح هذه المنظومة يجب تكاتف الجميع وبث التوعية والإرشاد بين المواطنين والجزارين، مع تشديد الرقابة على كافة المجازر ووضع نظام تتبع للحوم من وإلى المجزر، وربطها بنظام إلكتروني يتبع الجهات الرقابية المركزية لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة عن بعد.

وأكد عبدالرحمن أن هذا التطوير سوف يوفر فرص عمل جديده ويقلل عمليات استيراد اللحوم ويساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء كما يساعد في الارتقاء بمصانع الجلود.

وأشار أبوصدام إلى أن اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن، أما المستوردة دهنها أقل واللحمة البلدي في الغالب تتميز باللون الأحمر الفاتح، أما المستوردة لونها غامق والأنسجة في اللحوم الطازجة قوية ومتماسكة، أما المستوردة أنسجتها تتفتت بسهولة، ورائحة المجمدة غالباً "متعفنة" عند طهي اللحوم المستوردة، أي كان تستغرق وقتا طويلا عن اللحوم البلدي الطازجة.

