السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الفلاحين»: تطوير المجازر يوفر لحوما آمنة ويحد من تزوير الأختام

لحوم
لحوم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الدولة تسعى لتطوير وتحديث جميع المجازر، لافتا إلى أن تطوير المجازر سوف يساهم في توفير لحوم آمنة وذات جودة عاليه ويساعد في الحد من تزوير الأختام.

وأضاف عبدالرحمن، أن ذلك سوف يكون له أثر كبير في القضاء علي بيع اللحوم غير الصحية والقضاء على الفساد الإداري في بعض المجازر بعد تحويلها إلى مجازر آليه لتصعيب أية عمليات ذبح خارج المواصفات أو ختمها بأختام غير مطابقة لنوع اللحوم.

وأوضح أنه لنجاح هذه المنظومة يجب تكاتف الجميع وبث التوعية والإرشاد بين المواطنين والجزارين، مع تشديد الرقابة على كافة المجازر ووضع نظام تتبع للحوم من وإلى المجزر، وربطها بنظام إلكتروني يتبع الجهات الرقابية المركزية لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة عن بعد.

وأكد عبدالرحمن أن هذا التطوير سوف يوفر فرص عمل جديده ويقلل عمليات استيراد اللحوم ويساهم في استقرار أسعار اللحوم الحمراء كما يساعد في الارتقاء بمصانع الجلود.

وأشار أبوصدام إلى أن اللحوم البلدي تتميز بتداخل اللحم والدهن، أما المستوردة دهنها أقل واللحمة البلدي في الغالب تتميز باللون الأحمر الفاتح، أما المستوردة لونها غامق والأنسجة في اللحوم الطازجة قوية ومتماسكة، أما المستوردة أنسجتها تتفتت بسهولة، ورائحة المجمدة غالباً "متعفنة" عند طهي اللحوم المستوردة، أي كان تستغرق وقتا طويلا عن اللحوم البلدي الطازجة. 
 

الفلاحين تطوير المجازر يساهم توفير لحوم أمنة ويحد تزوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين