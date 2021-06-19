اليوم.. 32 ألف و600 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية يؤدون الإمتحانات بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تمام الإنتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، والتي تبدأ امتحاناتها التحريرية بداية من اليوم السبت الموافق 19 يونيو وتنتهي الأول من يوليو 2021 بمادتي التربية الدينية واللغة العربية، وبداية من اليوم التالي ستبدأ الامتحانات في المواد التخصصية، بعدما تم الانتهاء من امتحانات العملي والتي بدأت يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021، حيث تستقبل 139 لجنة 32600 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية ال13.

ووجه المحافظ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات عدوى كورونا، وضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لاسيما وأنه توجد 42 استراحة تستقبل رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ، واستراحات خاصة للسيدات وأخرى للرجال.



وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية أتمت استعداداتها لبدء ‏الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي وإعداد مهني، سواء كانت الدبلومات نظام ال3 سنوات او 5 سنوات".

وأضافت، أنها عقدت اجتماعا بحضور المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني ومديري مراحل التعليم الفني، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسة ،وغرف عمليات فرعية بإدارات التعليم الـ13 ، لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مؤكدة أنها شددت أن تكون الاستراحات الخاصة بالمعلمين على أعلى مستوى وتوفير المناخ الملائم للمعلمين والطلاب لأداء الامتحان.



وأضافت وكيل الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان، بحيث لا يتجاوز العدد 14 طالباً بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف عن الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.