حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية السبت 19 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية، السبت 19 يونيو 2021، على النحو التالي.

الدلو

مهنيًا: تكون الظروف مرضية ومؤاتية وملائمة وسهلة، ومن المستحسن القيام بجميع اللقاءات والذهاب إلى المواعيد الهامة.

عاطفيًا: تقوى الرومنسية، اعتن بمظهرك وارتد أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خاليًا، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.

صحيًا: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيرًا.

الميزان

مهنيًا: تتناغم معك التأثيرات الفلكية، وتحمل إليك المواعيد الناجحة والاستثمارات الرابحة فتحقق النجاح، وقد تربح قضية أو تحقق بعض الآمال وتقطف ثمار جهود سابقة.

عاطفيًا: لا تتطرق إلى المواضيع الحساسة والتي تشعر أنها قد تجرح الحبيب وتجعله يشك فيك وتتسبب بإبعاده عنك.

صحيًا: تواجه أشخاصًا يثيرون بعض المتاعب من خلال انفعالات ومواجهة صارخة، وتظهر المتاعب وتنقلب المقاييس رأسًا على عقب.

الجوزاء

مهنيًا: استفد من هذا اليوم لتوسيع النشاطات وبلورة المشاريع والقيام بالخطوات اللازمة والمبادرات سواء كان عليك السفر ربما أو تغيير مكان العمل أو البدء بجديد.

عاطفيًا: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيرًا، فلا تغامر بعلاقة جديدة تعلم أنها ستكون عابرة.

صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.

صفات مواليد الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي.

تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع وإلى المطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم، وأخيرًا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.