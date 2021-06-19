حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 19 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية، ليوم السبت 19 يونيو 2021، على النحو التالي:

الحمل

مهنيًا: تبحث في قضايا تمويلية ومشاريع كبيرة تضمّ بعض أو الجهات، وتقتحم الساحات وتكون واثقًا بخياراتك.

عاطفيًا: عليك أن تركز أكثر على مجالك العاطفي فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك حاملة مفاجآت سارة.

صحيًا: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل والتسويف.



الأسد

مهنيًا: يوم ملائم جدًا للتحرّك في عدة اتجاهات وعدم حصر الجهود بأمر أو اثنين لكن لا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.

عاطفيًا: خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات مع الشريك، وتتعرّض محاولاتك للعرقلة وتواجه وضعًا شرسًا تتغلب عليه بحكمتك.

صحيًا: قد تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.



القوس

مهنيًا: يؤدي الأصدقاء دورًا في ازدهارك وتنتمي إلى جماعات قوية وداعمة تؤيدك في طروحاتك واقتراحاتك المهنية.

عاطفيًا: تحرر من الضغوط وبرهن عن جرأة وشجاعة أمام الشريك، قد تعرف مغازلة جدية تقودك إلى نهاية سعيدة ومريحة.

صحيًا: تكون عبرة لكل من يعاني متاعب صحية يتخلص منها بالإرادة القوية وممارسة الرياضة.



صفات أصحاب الأبراج النارية



الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.