عمرو دياب يتألق فى حفله بأكبر قبة فى العالم بجدة (صور)

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا كبيرًا في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيرًا، ليكون حفل دياب هو الأول فيها.

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "يا انا يا لا"، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها "أجمل عيون"، "ياساحر" "، "قمرين" وسط تفاعل كبير من جمهوره.

حفل عمرو دياب بجدة

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مرورًا بصعوده على المسرح ووصولًا إلى عزفه على المسرح.

حفل عمرو دياب بجدة

وكان آخر ألبومات دياب بعنوان "يا أنا يا لأ" قد حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويضم الألبوم 12 أغنية هم: 1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي)، 2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم)، 4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير)، 5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما)، 6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير)، 7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل)ـ 8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي)، 10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي)، 11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي)، 12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

حفل عمرو دياب بجدة

ويأتي حفل اليوم ضمن سلسلة النجاحات التي حققها عمرو دياب في حفلاته بالمملكة العربية السعودية خلال الشهور الأخيرة.