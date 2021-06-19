لبنان تسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

لبنان يسجل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 162 مقيمًا و6 وافدين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ فبراير عام 2020 إلى 543267 حالة.

وأوضحت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، شفاء 485 حالة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافي إلى 529228 حالة، فيما تتلقى 6112 حالة العلاج في العزل المنزلي.

وبلغ عدد الوفيات اليوم 4 حالات جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 7815 منذ ظهور الفيروس في لبنان.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.