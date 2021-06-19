السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تتهم قراصنة روسيين فى هجمات إلكترونية استهدفت سياسيين

هجمات إلكترونية
هجمات إلكترونية

 كشفت الحكومة البولندية، عن تعرض سياسيين بولنديين لمجموعة من الهجمات الإلكترونية استهدفت عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، متهمة قراصنة في روسيا بالوقوف خلف تلك الهجمات.


وقال زعيم الحزب الحاكم ونائب رئيس الوزراء، جاروسلو كازينسكي، في بيان نقلته صحيفة "ذا فرست نيوز" البولندية، إن الهجوم الأخير طال عددا من كبار المسئولين والوزراء والنواب من مختلف الأطياف السياسية في بولندا.


وأضاف كازينسكي، الذي يرأس كذلك لجنة الأمن القومي والدفاع، أن "تحليل أجرته وكالاتنا الأمنية ووكالات أمنية لحلفائنا جعلتنا نشير بوضوح إلى أن الهجوم السيبراني انطلق من أرض روسيا الاتحادية"، مؤكدا أن تلك الهجمات كانت واسعة المدى والنطاق.


ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، في مؤتمر صحفي، توصُّل وكالة الأمن الداخلي إلى إدارة تلك الهجمات من داخل روسيا. وقال: "ينبغي أن نعي أن تحليلات البيانات التي قدمتها لنا وكالاتنا (الأمنية)، بالإضافة إلى وكالات الدول الشريكة لنا، تؤكد لسوء الحظ فرضية أن سياسيين ومسئولين وجماعات سياسية متنوعة، تحديدا تلك التي في السلطة، قد استهدفت كمجتمع وكبلد بهجوم سيبراني من خارج حدودنا.


ومن بين من تعرضوا لتلك الهجمات، رئيس مكتب رئيس الوزراء وزوجته ونائب المتحدث باسم الحزب الحاكم.


وتُتهم روسيا بالوقوف خلف العديد من الهجمات الإلكتروني التي تقع من آن لآخر في عدد من دول أوروبا والولايات المتحدة. وتنفي موسكو على الدوام مسئوليتها عن تلك العمليات.

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