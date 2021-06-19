في إطلاق عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.. عبد الدايم: يفتح آفاقا جديدة للتعاون

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأولجا ياريلوفا، ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبه وزير الثقافة الروسي، فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ على مسرح دار الأوبرا الكبير، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية، الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الاعلى للثقافة، الدكتور صبري سعيد رئيس العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعدد من أعضاء الجالية الروسية في مصر ولفيف من الإعلاميين.

إيناس عبد الدايم

وأعربت عبد الدايم عن سعادتها بإطلاق فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء القمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2018، ويأتى تأكيدا للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو وتكثيفا للتعاون بينهما في مختلف المجالات

وأضافت أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يعد أحد أكبر وأهم الأحداث في الدولتين وإضافة ثرية لمجالات التعاون المتعددة بينهما، مشيرة انه يبرز من خلال الفعاليات التبادلية أهمية دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

إيناس عبد الدايم

وأكدت وزيرة الثقافة أن الدوائر المشتركة التي تجمع البلدين تعكس التنسيق المتبادل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تشهد العلاقات بينهما في الوقت الراهن طفرة كبيرة وتميزا في العديد من الملفات.

وأوضحت أن هذا النشاط المتميز يعد إضافة لرصيد كبير وضخم من لتعاون الثقافي بين البلدين، حيث تضم الفعاليات ألوانا من الإبداع المصري التي تعد امتدادا لعبقرية أقدم حضارات الأرض، كما تظهر عناصر الثقافة والفنون الروسية باعتبارها مصدرا للإلهامات على مدار أجيال متعاقبة.

إيناس عبد الدايم

وأعربت عن أملها أن تكون هذه الفعاليات بداية لآفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الثقافة والفنون، موضحة ان الاحتفال بهذا العام يستعيد رصيدا ضخما من الإبداع الروسي الذي ألهم الكثير من المبدعين المصريين الى حانب استعدك الشغف والولع الروسي بكل ما هو مصري على مر العصور.

وأعلنت أن وزارة الثقافة قد اعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي أجندة تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل تبدا اليوم من أرض مصر بلد الحضارة ومهد التاريخ وتختتم في مايو المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى اختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة والذي افتتح بالأمس القريب، وتتواصل الفعاليات من خلال الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسي على الأدب المصري مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بجانب إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس، وفي نهاية كلمتها توجهت بالشكر لكافة الشركاء في هذا الحدث العظيم ولكل من أسهم في الإعداد لإقامته ولتكن الفنون والثقافة رمزا يجمعنا تحت راية القيم الإنسانية النبيلة لتحقيق السلام في ربوع الأرض.

إيناس عبد الدايم

من جهتها، نقلت أولجا ياريلوفا نائب وزير الثقافة الروسية، بصفتها ممثلة للحكومة روسيا الاتحادية، تحيات حكومة بلدها للحضور فى افتتاح عام التبادل الانساني المصري الروسي وأضافت انه في عام2018 اتخذا الرئيسان المصري والروسي قرارا بتخصص عام للتعاون الثقافي والإنسانيى بين البلدين واشارت أن هذا الاتفاق مهم بالنسبة لروسيا حرصا على تزكية التعاون مع مصر في العديد من المجالات.

وأوضحت أن هذا العام سيكون داعما للعلاقات المتبادلة بين البلدين وذلك من خلال برنامج ضخم أعدته وزارتا الثقافة في البلدين مؤكدة أن إطلاق الفعاليات يشهد احد أهم فرق الفنون الشعبية فى روسيا والتى لها شهرة عالمية.

وألقى السفير محمود طلعت، كلمة بالإنابة عن السفير سامح شكري وزير الخارجية، قال فيها “تحية لضيوف مصر وفي مقدمتها أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافة الروسية والوفد المرافق لها”، مضيفا أن عام التبادل الإنساني يعد حدثا مميزا في تاريخ العلاقات المصرية الروسية تضاف إلى أحداث طويلة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حفل اليوم يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأكد أنه منذ صدور القرار من الرئيسين المصرى والروسى بدأت الجهات في البلدين في اتخاذ إجراءات تدشين عام التبادل الانسانى بينهما ولخروج الفعاليات على الشكل الامثل وبذل الجانبان جهودا كبير منذ عام 2018 توجت بالتوقيع على بيان النوايا هذا العام ليكون إيذانا ببدء هذا الحدث والذى يشارك فيه العديد من الوزارات والهيئات من كلا الجانبين ويعكس فهما كبيرا للموروث الثقافي والحضارة في كلا البلدين.

وقال جيورجي بوريسينكو، سفير روسيا في مصر: “نحن على موعد لإعطاء إشارة البدء اليوم لعام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا، حيث كان من المفترض أن يعقد في ربيع 2020 لكن توقف بسبب جائحة كورونا، ورغم القيود العالمية فان العلاقات الإنسانية بين البلدين لاتزال تزداد قوة ومتانة وأضاف أن المصريين والروس يشعرون تجاه بعضهم بإنجذاب واهتمام متبادل، ففي روسيا تتذكر الناس جيدًا العلاقات الجيدة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وفي الستينيات دعم الاتحاد السوفيتي مصر في إقامة أكثر من ١٠٠ منشأة صناعية، كما أن روسيا ساعدت مصر في إنشاء السيرك القومي والكونسرفتوار والفرقة القومية الشعبية، وعدد من المنشآت، موضحًا أن هذا التعاون يشهد مرحلة من الصعود والنمو، ويعود الفضل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على دعم العلاقات الوطيدة التي تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضح أن هناك حدثًا مهمًا وهو دخول اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين روسيا ومصر في عام 2018، حيز التنفيذ، وعلى الساحة الدولية تتعاون مصر وروسيا بوصفهما شريكان استراتيجيان، ويتطور بشكل ديناميكي وفعال التعاون التجاري بينهما وأشار أن المصريين يحملون مشاعر طيبة ودافئة تجاه الروس، والفعاليات المزمع عقدها بين مصر وروسيا تفتح أفاق جديدة للتعرف عن قرب على مفردات الثقافة الروسية، وتساهم في توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.





تضمن حقل الافتتاح عرضا لفرقة بريوسكا للرقص الشعبى التى قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الآداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو، كولوكولتسي، بريوسكا، توبوتوخا، ريشينكا وغيرها.