اليوم.. 33 ألف و269 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

يؤدى 33 ألف و269 طالب وطالبة، بداية من اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 / 2021 ، أمام 132 لجنة سير في جميع نوعيات التعليم الفني على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمراكز ومدن المحافظة.



وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات حرصا على سلامة الجميع خلال امتحانات الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على عملية سير الامتحانات العملية أولا بأول، وحل أي مشكلات خلال سير الامتحان.



كان وكيل الوزارة، وجه بالاستعداد للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ، من دهانات وكهرباء وسباكة ونجارة وتخطيط، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تطهير وتعقيم اللجان بصورة يومية قبل بداية الامتحان وبعده، لتوفير لجان صحية معقمة حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.



وشدد حسن على ضرورة تخطيط الأفنية ومراعاة التباعد والمسافات بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير المطهرات والكمامات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للامتحانات.



وتابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية لجان الامتحان الخاصة بالدبلومات الفنية، والتي ستبدأ امتحاناتها التحريرية يوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الحالي.