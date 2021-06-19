السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. 33 ألف و269 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

يؤدى 33 ألف و269 طالب وطالبة، بداية من اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 / 2021 ، أمام 132 لجنة سير في جميع نوعيات التعليم الفني على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمراكز ومدن المحافظة.


وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات حرصا على سلامة الجميع خلال امتحانات الدبلومات الفنية، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على عملية سير الامتحانات العملية أولا بأول، وحل أي مشكلات خلال سير الامتحان.


كان وكيل الوزارة، وجه بالاستعداد للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ، من دهانات وكهرباء وسباكة ونجارة وتخطيط، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، من تطهير وتعقيم اللجان بصورة يومية قبل بداية الامتحان وبعده، لتوفير لجان صحية معقمة حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.


وشدد حسن على ضرورة تخطيط الأفنية ومراعاة التباعد والمسافات بين الطلاب داخل جميع اللجان، وتوفير المطهرات والكمامات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للامتحانات.

 وتابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية لجان الامتحان الخاصة بالدبلومات الفنية، والتي ستبدأ امتحاناتها التحريرية يوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الحالي.

اليوم يؤدي 33ألف و269 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«إحنا قفلنا صفحتك».. لمياء حلاوة ترد على ياسمين عبد العزيز

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين