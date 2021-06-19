السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «حسن علام»: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ إعادة الإعمار بالعراق

العراق
العراق

قال اللواء ياسر المحمدي، رئيس شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن إعادة إعمار العراق يساهم في تنمية نشاط شركات المقاولات في مصر. 

وأضاف المحمدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تدعم عمل الشركات المصرية في دول إعادة الإعمار في إطار التنمية المستدامة للشركات المملوكة للحكومة.

وأوضح المحمدي أن نشاط شركات المقاولات في دول إعادة الإعمار مميز، حيث يتم العمل على وصول حجم أعمال جيد للغاية في هذه الدول.

وأكد المحمدي أن شركات قطاع الأعمال العام لها خبرة ومكانة عظيمة في تنفيذ المشروعات في الدول العربية.

ووقعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقدا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

كما انتهت شركة حسن علام مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية، وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

يأتى هذا في إطار عملية إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا قد قام مؤخرا بزيارة إلى العراق، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في العراق في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان.

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