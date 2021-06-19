«سكوت هنصور لم يكتب لي».. أبرز تصريحات أحمد وفيق في مهرجان الإسماعيلية

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، في دورته الـ22، الفنان أحمد وفيق بقصر ثقافة الإسماعيلية مساء أمس الجمع، في ندوة أدارها الناقد أحمد النجار، الذي أشاد بتجربة الفنان السينمائية بشكل عام والتنوع في الأدوار التي قدمها سواء في الدراما أو المسرح أو السينما.

وفى كلمته، شكر الفنان أحمد وفيق، مهرجان الإسماعيلية على فكرة تواجد الفنانين المشاركين في الأفلام القصيرة، والتي كانت سببا فى تواجد ممثلين مهمين وأسماء كبيرة موجودة بيننا.

وقال وفيق، إنه منذ فترة وهو يحلم بفكرة عرض تلك الأفلام وأن يكون هناك صيغة للمشاهدة التلفزيونية للفيلم القصير.

وأضاف، أنه من الممثلين المنحازين للجمهور، إذ لا بد أن تصل بالرسالة إلى الجمهور وألا نكون قد قصرنا في دورنا أمامه.

وتحدث الفنان عن تجربته في الفن وعلاقته بأساتذة الإخراج يوسف شاهين ومحمد صبحي وجلال الشرقاوي والفنان أحمد فؤاد سليم الذى شجعه كثيرا.

وأشار إلى تجربة عمله في فيلم "سكوت هنصور" مع المخرج يوسف شاهين، الذي اعتقد كثيرون أن هذا العمل كتب من أجله على غير الحقيقة، فقد كان وجوده في العمل مجرد صدفة وحل موقف.

وأضاف وفيق أنه بعد تلك التجربة اختفى وكان هشا نفسيا وقرر البعد عن الفن واهتم بالأدب الروسى، لكنه فجأة قرر الرجوع مرة أخرى إلى الفن لأنه لم يجد أي شغل آخر.

وأوضح أن الفنان لابد أن يكون متفائلا لكن الحياة لن تكون عادلة تماما حتى لو امتلكت مقومات النجاح، وأن تكون نفسيا قويا لأن ذلك يضيف للممثل، إضافة إلى ضرورة توافر فضيلة الانتقاء.

بدوره، قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، إن هناك مشروع في خطواته التنفيذية تم تقديمه لزيرة الثقافة، وهو أن يكون هناك منصة وقناة على اليوتيوب لعرض الافلام التسجيلية والقصيرة.

وأضاف أن تكون تلك القناة متاحة للجمهور إضافة إلى زيادة دعم السينما بـ50مليون جنيه.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" وتقام دورتة ال22 هذا العام في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى "عصام زكريا "، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

تكريم أحمد وفيق