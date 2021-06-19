السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط والنائب الأول لمستقبل وطن يشهدان حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وزعيم حزب الاغلبية بمجلس النواب ، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظة القرآن الكريم لعام ٢٠٢١ بالمسابقة التى نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، و الذى جاء بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و أعضاء الحزب بالمحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

قامت المحافظ والمهندس أشرف رشاد بتكريم وتوزيع الجوائز على  ٧٦ مكرم من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى ٦ مكرمين من ذوى الهمم وكذا  تكريم مدير مديرية الأوقاف و لجنة التحكيم من المديرية الجهة المشرفة على المسابقة .

 

هنأت المحافظ المكرمين  بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، داعية اياهم بالتحلى بآداب القرآن الكريم وما يدعو اليه من أخلاق و سلوكيات حميدة، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى أولياء الأمور إذ أكدت انهم الجندى المجهول فى هذا النجاح لتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم، كما وجهت الشكر إلى المهندس أشرف رشاد و مديرية الأوقاف وجميع القائمين على هذه الفعالية وقادة حزب مستقبل وطن لرعايتهم أبناء مصر بجميع المحافظات.

 

وتقدم المهندس أشرف رشاد بالشكر الجزيل إلى الدكتورة منال عوض لمدها يد العون والتعاون مع حزب مستقبل وطن لتلبية احتياجات مواطنى محافظة دمياط، كما وجه تحية اعزاز وتقدير إلى حفظة كتاب الله وهو أقصى مقاصد الحياة مؤكدًا انهم مصدر فخر للجميع لما حققوه من نجاح.

 

و تبادلت الدكتورة منال عوض و رئيس حزب مستقبل وطن الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما تسلما درع الحزب من امين الحزب بالمحافظة وصور تذكارية من أحد شباب المحافظة المبدعين في نهاية حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بدمياط. 

محافظ دمياط محافظة دمياط اشرف رشاد النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالنواب دكتورة منال عوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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