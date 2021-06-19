«شعير»: الحكومة تعمل على عودة القطن المصرى لمكانته العالمية

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج القطن المصري.

وأضاف "شعير"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن الحكومة تعمل على عودة القطن المصري لمكانته العالمية، وذلك عبر مراحل متعددة.

وأكد "شعير" أنه تم إنشاء عدد مميز من محالج القطن، وذلك لضمان جودة القطن المصري ونقائه من الشوائب، موضحًا أن التنمية التي تحدث في قطاع القطن تؤكد حرص القيادة السياسة في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة القطن المصري لمكانته التاريخية كسيدًا على أقطان العالم، خاصة أنه يتم تطوير صناعة الغزل والنسيج أيضًا مما يؤكد أن مصر ستشهد عصر ذهبي للقطن.

وانعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر في كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/2022، وذلك بناء على توصيات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذها، وكذلك اللجنة الوزارية للقطن لاستكمال تحقيق أهداف المنظومة، خاصة في ظل اقبال كل من التجار من القطاع الخاص والمزارعين على التعامل مع المنظومة خلال المواسم السابقة.

وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ المنظومة في كل المحافظات خلال موسم 2021/2022، بواسطة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك استكمالًا لما تم في التطبيق التجريبي للمنظومة خلال العامين السابقين، على أن يتم التنفيذ في الموسم 2022/2023 من خلال إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.