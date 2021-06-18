السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري المنيا» تشيد بالنهضة التنموية بالمحافظة خلال الـ7 سنوات الماضية

علاء مرسي
علاء مرسي

قال علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن محافظة المنيا شهدت تطورا كبيرا في الطرق وتدشين المجمعات الصناعية الجديدة خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر.

وأضاف مرسي، أن الصعيد عانى كثيرًا من عدم الاهتمام بالبنية التحتية، مؤكدًا أنه تم توفير عدد كبير من فرص العمل من خلال تدشين المجمعات الصناعية التي أدت إلى إيقاف الهجرة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة في قرى الصعيد ساعدت الأهالي على تحسين معيشتهم الإجتماعية، لافتًا إلى أن الجمعية تعتزم زيادة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع خطة الحكومة والرئيس بزيادة الاستثمارات في محافظات الجمهورية.

مستثمرو المنيا النهضة التنموية الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمعات الصناعية محافظة المنيا البنية التحتية محافظات الجمهورية مبادرة حياة كريمة زيادة الاستثمارات الاتحاد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين