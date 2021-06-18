«مستثمري المنيا» تشيد بالنهضة التنموية بالمحافظة خلال الـ7 سنوات الماضية

قال علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن محافظة المنيا شهدت تطورا كبيرا في الطرق وتدشين المجمعات الصناعية الجديدة خلال الـ7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر.

وأضاف مرسي، أن الصعيد عانى كثيرًا من عدم الاهتمام بالبنية التحتية، مؤكدًا أنه تم توفير عدد كبير من فرص العمل من خلال تدشين المجمعات الصناعية التي أدت إلى إيقاف الهجرة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الحكومة في قرى الصعيد ساعدت الأهالي على تحسين معيشتهم الإجتماعية، لافتًا إلى أن الجمعية تعتزم زيادة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع خطة الحكومة والرئيس بزيادة الاستثمارات في محافظات الجمهورية.