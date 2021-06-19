«عرايس الخبيز».. منحوتات سماء يحيى بمتحف الفن الحديث

تفتتح الفنانة سماء يحيى معرضها الجديد "عرايس الخبيز"، وذلك يوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر عرض الأعمال حتى 3 يوليو المقبل.

وقالت الباحثة والناقدة التشكيلية شذى يحيى، إن الفنانة سماء يحيى حريصة على الحفاظ على بدائية هذا الحلم، بدءًا من اختيارها لتقنيات التنفيذ بالسبك بالرمل للحفاظ على كل ملمس وبصمة وتجعيدة وثنية، وانتهاء بالتلوين الذي استوحى عوادي الزمن والقدم مع اختيار استعمال تقنيات الجنزرة والصدأ بلون يشبه الأزرق الفرعوني أو ذلك الأزرق المخضر أحيانًا والمائل للأصفر المحمر الذي تلون به الحوائط الجيرية في منازل الطين العتيقة في أرياف مصر.

عرايس الخبيز

وأوضحت أن مسحة الأخضر هذه تعطي إحساسًا بمرور عوادي الزمن، مضيفة أن الفنانة سماء يحيى بكل جرأة خرجت من عوالم النحت التقليدي بمعالجات مبتكرة للعلاقة بين الكتلة والفراغ، لتخرج لعوالم أصدائها أكثر رحابة تشبه إلى حد كبير عوالم الفن البكر الأولى الذي كان الإنسان يصنعه ليرضي رغبته في الشعور بالجمال، ويحمي نفسه من المجهول، ويخلد ذكره في هذا المجهول قبل أن يصبح الفن وسيلة للتعبير عن المجد أو العظمة والنصر وطريق للربح والشهرة .

جدير بالذكر أن أعمال الفنانة سماء يحيى تتميز بالشغف بالهوية المصرية، والبحث في التراث الثقافي والشعبي المصري بكل مفرداته وموروثاته الأصيلة والمحفورة في وجدان وذاكرة المواطن، ولأعمالها طابع بصري حكاء يجذب المتلقى لحوار جمالي يرتكن دائمًا إلى عادات وتقاليد المجتمع، فهناك الموالد والعرائس وصندوق الدنيا والمراكب والنيل وغيرها من البصريات الجمالية المتفردة والخاصة جدًا بالتراث المصري.