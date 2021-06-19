السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «القابضة للسياحة»: نستهدف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص

ميرفت حطبة
ميرفت حطبة

قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن توقيع اتفاقية التعاون بين شركة مصر للصوت والضوء وشركة أوراسكوم يأتي في إطار استكمال خطة التعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعاون مع القطاع الخاص يساهم في تنمية الاستثمار، موضحة  أن العائد لشركة الصوت والضوء سيكون عائدًا مضمونًا بحد أدنى من نسبة الإيرادات ١٧% .

وأشارت "حطبة" إلى أن التنمية المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص يعد من أهم مميزات الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص والعام.

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية (إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام) وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير، ووزير الآثار الأسبق.

كما حضر التوقيع المهندس نجيب ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وفي كلمته، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل أيضًا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات، هذا المعلم التاريخي الهام لإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع.

وأوضح الوزير أن شركة مصر للصوت والضوء كانت قد طرحت مزايدة عالمية بشأن عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، حيث تقدمت 4 شركات بعروض، وقد وافقت الشركة على العرض الفني والمالي المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرًا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع، وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنويًا.

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كتائب الحنجورى

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