«بعد تسمم قطة الأوبرا».. نصائح لكيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة

أثارت قصة قطة دار الأوبرا المصرية غضبا وجدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار حول وضع مسئولين داخل الدار أكل مسموم لها هي وصغارها.

قال عدد من زوار الأوبرا المصرية ونشطاء موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، إن القطة تم تسميمها هى وصغارها، وأطلقوا حملة اتهامات وانتقادات كبيرة لدار الأوبرا حول تسميم القطة.

اللافت للنظر إلى أن الحيوانات الأليفة تحتاج إلى التعامل برفق، ففى السطور التالية نقدم عدد من النصائح لكيفية التعامل مع القطط والحيوانات بشكل عام.

«لا تنسى أنها كائنات حية»

الحيوانات هى كائنات حية تشعر وتتألم، لذا عند التعامل مع الحيوانات الأليفة يجب ان تكون حريص لعدم جرح مشاعرها.

«قدم لهم الطعام»

من الطرق التى تساهم فى توطيد العلاقة مع الحيوانات هو تقديم الطعام، فهى اللغة الرسمية التى تعبر عن "الحنية " المتبادلة.

«اهتم بكل ما يخصهم»

اهتم بكل ما يخص الحيوانات المنزلية من طعام و شراب و ترفيه، فاللعب مع الحيوانات الاليفة تساعد بشكل كبير فى تحسين الحالة المزاجية.

كيف تساعد الحيوانات الأليفة فى تحسين الحالة المزاجية؟

فقد أظهر أحد الأبحاث، أن من يقتنون حيوانات أليفة يكونون أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات تتعلق بصحتهم العقلية، كما يعانون من مستويات مرتفعة من الاكتئاب، مقارنة بمن لا يمتلكون مثل هذه الحيوانات.

كما وتشير أخر الدراسات التى نشرها موقع "ويب ميد" الطبى، أن الاتصال مع حيوان أليف يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، بالإضافة الى تخفيض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وقد سعت الكثير من المطاعم فى العالم، الى الإستفادة من الطاقة الإيجابية التى تنتج عن مشاركة الحيوانات لوجبة الطعام، فهناك أحد المطاعم الفرنسية تقدم الوجبة برفقة طائر "البومة"، وأخر مع أسماك الزينة.