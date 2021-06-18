واشنطن تسحب بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية والأردن والكويت والعراق

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن واشنطن قررت سحب 8 بطاريات صواريخ باتريوت من دول بينها السعودية والكويت والأردن والعراق.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، في خطوة لإعادة تنظيم تواجدها العسكري في المنطقة، حيث تركز القوات المسلحة على التحديات من الصين وروسيا".

وأضاف المسؤولون: "سيسحب البنتاجون ما يقرب من 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، ومنظومة (ثاد) من السعودية، وسيتم تقليص أسراب المقاتلات المخصصة للمنطقة".

وتابعوا: "تشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة، والخطوة تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول الصيف، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بواقع النصف أو 2500 جندي، لأن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأميركي لانسحاب كامل من أفغانستان، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة عديد قواتها في العراق بمقدار النصف.

وأشار مسؤولون إلى أن معظم المعدات العسكرية التي يتم سحبها كانت تنتشر في السعودية.

وستعيد القوات الأمريكية في أفغانستان قاعدة باجرام الأمريكية الأكبر في أفغانستان إلى الجيش الأفغاني "بحلول 20 يونيو"، في مرحلة جديدة للانسحاب السريع من البلاد، وفق ما ذكر مصدر أمني أفغاني لوكالة فرانس برس في وقت سابق.

وقال المسؤول الأفغاني الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة حوالى عشرين يوماً، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يتم وفق ما هو مخطط له، معربا في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" عن أمله في أن تلعب قوات الأمن الأفغانية الدور الرئيسي في وقف الهجمات التي تشنها حركة طالبان.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات الافغانية حتى ما بعد الانسحاب، مضيفًا أن وزارة الدفاع بدأت بمراجعة تموضع القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.