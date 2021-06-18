لليوم الخامس.. جنوب غرب الولايات المتحدة يعاني من موجة الحر الشديد

شهد جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الخامس على التوالي استمرار موجة الحر الشديد، مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية، إضافة إلى ازدياد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، فقد أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية، تحذيرات متواصلة من موجة الحر في خمس ولايات هي كاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها غالبا على 38 درجة مئوية.

ونقلت الوكالة عن خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليغ بارك بولاية ماريلاند، قوله: "كل عام يكون الجو حارا في جنوب غرب البلاد".

وأضاف: "من بين المدن التي تشير توقعات الأرصاد إلى أنها ستسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة الجمعة، فينيكس حيث ستصل إلى 47 درجة مئوية".

بدورها، قالت العاملة في مقهى بالمدينة، هانا نايت (20 عاما): "أمر بائس حقا أنك لا تستطيع مغادرة بيتك إلا إذا كنت مضطرا".

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا هذا الأسبوع، لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

وقبل يومان حذرت هيئة الأرصاد في بيان بشأن منشدة الحرارة في الغرب الأمريكي، من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة.

ولم ترد تقارير بعد عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة.

كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا.

وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وقال خبراء هيئة الأرصاد إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ومع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية، حثت تكساس وكاليفورنيا، وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانا، على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت شبكة كهرباء كاليفورنيا "تحذيرا" مساء أمس الخميس، وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.