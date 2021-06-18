الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف إعانة مالية للمعلمين المصابين بكورونا

اعانة مالية
اعانة مالية

أعلنت نقابة المهن التعليمية بدء صرف الإعانة الصحية المقررة من النقابة، للمعلمين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام النقابة بأحوال المعلم ومحاولتها الدائمة تقديم المساعدة له قدر المستطاع، ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد وانتشار الفيروس المستجد الذي أصاب العديد.

وطالبت النقابة في بيان لها، من المعلمين المصابين والراغبين في صرف الإعانة المالية، بضرورة التواصل مع اللجنة الفرعية واللجنة النقابية بإدارتهم التعليمية لصرف إعانة مرضية طبقًا للحالة المرضية.

 

كما حددت النقابة الأوراق المطلوبة لصرف الإعانة وهي:

1) صورة كارنية النقابة.
2) صورة البطاقة الشخصية.
3) مفردات مرتب.
4) صحيفة أحوال.
5) نتيجة تحليلpcr.
6) إفادة من الصحة بمدة العزل ومكانه وتاريخه.
7) أي أشعة أو تقارير طبية قام المعلم بها.
8) استمارة إعانة طبية من النقابة.
9) إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة.

 

وفيما يخص أصحاب الأمراض المزمنة، قررت النقابة صرف إعانة صحية للمعلم المصاب بأحد الأمراض التالية:
(عملية القلب المفتوح، زراعة أحد الأعضاء، الجلطة الدماغية، الأورام، الفشل الكلوي، فقد البصر أثناء الخدمة، والبتر).


وحددت النقابة الأوراق المطلوبة كالتالي:
1) صورة كارنية النقابة.
2) صورة البطاقة الشخصية.
3) مفردات مرتب.
4) صحيفة أحوال.
5) تقرير طبي من اللجنة الطبية.
6) أي أشعة أو تقارير طبية.
7) استمارة إعانة طبية من النقابة.
8) إفادة من الإدارة التعليمية بالاشتراك بصندوق الزمالة وعدم الحصول على إجازات خاصة.

 

وأعلنت نقابة المعلمين، في بيان سابق لها، أن أعداد الأفراد المستحقين للمعاشات بها، بلغ عددهم نحو 259 ألفًا و973 عضوًا، بقيمة 89 مليونًا، و950 ألفًا، و658 جنيهًا، بينما بلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش نحو 198 ألفًا و710، وذلك بقيمة 39 مليونًا، و741 ألفًا، و800 جنيه.

 

وقالت نقابة المعلمين في بيان سابق لها، إنه تم صرف الميزة التأمينية لـ1560 معلمًا تمت إحالتهم للمعاش، حيث حصل المعلمون على مستحقاتهم المالية خلال الأيام الماضية بنحو 25 ألف جنيه لكل مستحق.

نقابة المهن التعليمية صرف الإعانة الصحية فيروس كورونا المعلمين المصابين الأوراق المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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