7 علاجات منزلية للقضاء على مشاكل اللثة المزعجة

يمكن أن تتسبب المشكلات الطبية المختلفة في تورم اللثة، ومن الأمثلة على ذلك داء السكري وعدم التوازن الهرموني وضعف جهاز المناعة والتوتر المزمن.

من المؤكد أن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة لصحة اللثة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور مشكلة المزعجة.

فيما يلي بعض الخطوات التي قد تتخذها للتعامل بشكل طبيعي مع اللثة الملتهبة والمؤلمة وفقًا لما ذكره موقع healthybuilderz الطبى.

الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

في كوب من الماء الدافئ ، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح، حيث يمكنك استخدم هذا المزيج للغرغرة بالفم فمك، فالغرغرة بالماء الدافئ والملح مفيدة جدًا في قتل البكتيريا في الفم، وبالتالي تعزيز التئام اللثة.

معجون الملح وعصير الليمون:

امزج ملعقة كبيرة من الملح المطحون ناعماً وبضع قطرات من عصير الليمون، والهدف هو صنع عجينة يمكن أن تساعد في التخلص من التورم والألم.

صودا الخبز:

كل ما عليك فعله هو إضافة بضع قطرات من الماء إلى القليل من صودا الخبز والتدليك في مكان المشكلة، ويمكنك الغرغرة بكوب من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مذابة فيه.

خل التفاح:

بفضل الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا لخل التفاح، يمكن استخدامه لإدارة اللثة الملتهبة والمؤلمة في المنزل، دون اللجوء للطبيب.

أكياس الشاي:

أوضح الأطباء، أن وضع أكياس الشاي على اللثة المصابة يمكن أن يساعد في تسريع عملية الشفاء وكذلك يسمح لك بالتخفيف من الألم.

جل الصبار:

التدليك بجل الصبار على المنطقة المصابة وتركه لبضع دقائق، حيث يساعد الصبار في تخفيف الألم وإزالة التورم باللثة.

القرنفل:

يمكنك مضغ فصوص من القرنفل للتخفيف الفوري من المشكلة، حيث يمكنك غلي القرنفل في كوب من الماء، وتركه ليبرد والغرغرة به.