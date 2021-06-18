الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصدر أمنى: «مستريح المنوفية» صادر ضده أحكام جنائية فى أكثر من 80 قضية

مستريح المنوفية
مستريح المنوفية

كشف مصدر أمني، في قضية مستريح المنوفية، عن أن المتهم تم تحرير أكثر من ١٠٢ محضر ضده، كما أنه صادر ضده أحكام جنائية في أكثر من ٨٠ قضية.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أنه تم عرض المتهم على النيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات. 

 

وكان قد تمكن المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من القبض على مستريح المنوفية، الذي استولى على أكثر من 500 مليون جنيه تقريبًا من الأهالي بحجة تشغيلها لهم بأرباح مضاعفة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام المقدم محمد المغربي، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، بالقبض على المتهم "م.م. د"، 30 سنة، ومقيم دائرة المركز، والذي كان يمارس النصب على المواطنين متخفيًا وراء ستار شركة إعلانات يمتلكها، والذي قام بالنصب على عدد كبير من أهالي مدينة شبين الكوم.

وبتقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم، والذي كان يتخذ من مدينة السادس من أكتوبر مخبأ له، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم تحويل القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

وكان عدد كبير من الأهالي قد حرروا محاضر ضد المتهم بدائرة مركز شبين الكوم، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها نظير أرباح، وبعد فترة اختفى من المدينة وتتبعته قوات الشرطة حتى تم القبض عليه. 

محافظة المنوفية أمن حكم قضائى المباحث الجنائية 500 مليون جنيه النصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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