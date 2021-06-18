بسبب «تيك توك».. فتاة تلقى نفسها من الطابق الثالث فى العمرانية

ألقت فتاة نفسها من الطابق الثالث بعد تهديد أسرتها لها بمنعها من الهاتف المحمول بسبب «تيك توك» ما أدى لإصابتها وتم نقلها إلى المستشفى.

ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بلاغ بسقوط فتاة من علو، وعلى الفور انتقل رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث لمسرح الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وأشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية إلى أن المصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، ألقت بنفسها من الطابق الثالث فأصيبت بكسور وجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات أن الفتاة حاولت إنهاء حياتها عقب حدوث مشاجرة بينها وبين والدتها بسبب نشرها فيديوهات على تيك توك وهددتها بأخذ الهاتف منها ومنعها منه، فأقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.