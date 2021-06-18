الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور دون إصابات

سقوط جزء من شرفة
سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار شرفة عقار بشارع الشهيد يحيى الصاوى مكون من دورين وغير مأهول بالسكان، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعلى الفور فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قوة من مركز الشرطة والمرور وإدارة الحماية المدنية، كردونًا أمنيًا حول العقار المتصدع، وذلك عقب سقوط شرفته حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شرفة عقار مكون من دورين بشارع الشهيد يحيى الصاوى خلف المساحة وغير مأهول بالسكان، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والشرطة وفصل المرافق والخدمات وتم فرض كردون أمني.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب محمد مرعي، رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية وبإشراف مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة الأزمات والكوارث، بسرعة التدخل لاستكمال خطوات التخلص من الأجزاء المتساقطة، والتى أوشكت على السقوط من سور وأرضية شرفة العقار، وتم إنجاز الأعمال بدقة  بمساعدة الفرق المتخصصة ودون أدنى خسائر فى الأرواح وبشكل آمن.

سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور

 

سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور

 

الحماية المدنية البحيرة محافظ البحيرة خطوات محافظة البحيرة الحملات متخصص

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

«الصحة»: لا وجود لأى سلالات متحورة لـ«كورونا» فى مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين