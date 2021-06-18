سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور دون إصابات

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار شرفة عقار بشارع الشهيد يحيى الصاوى مكون من دورين وغير مأهول بالسكان، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وعلى الفور فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قوة من مركز الشرطة والمرور وإدارة الحماية المدنية، كردونًا أمنيًا حول العقار المتصدع، وذلك عقب سقوط شرفته حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شرفة عقار مكون من دورين بشارع الشهيد يحيى الصاوى خلف المساحة وغير مأهول بالسكان، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والشرطة وفصل المرافق والخدمات وتم فرض كردون أمني.

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب محمد مرعي، رئيس الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الحماية المدنية وبإشراف مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة الأزمات والكوارث، بسرعة التدخل لاستكمال خطوات التخلص من الأجزاء المتساقطة، والتى أوشكت على السقوط من سور وأرضية شرفة العقار، وتم إنجاز الأعمال بدقة بمساعدة الفرق المتخصصة ودون أدنى خسائر فى الأرواح وبشكل آمن.

سقوط جزء من شرفة عقار بمدينة دمنهور