القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 2.5 طن لحوم فاسدة بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 2.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة غير مرخصة قبل بيعها على المواطنين بهدف كسب أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث التموين، فى ضبط 2.5 طن "لحوم مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.