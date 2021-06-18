الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب فى حدائق القبة

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين وراء الاعتداء على شاب بسبب الخلاف على شراء هاتف محمول فى منطقة حدائق القبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان، وتبين أن عاطلين قام أحدهم بشراء هاتف محمول من شاب وقام بإرسال نصف المبلغ على أن يكمل له نصف المبلغ الآخر فى وقت محدد، وقاموا بالمماطة معه، وأثناء قيام الشاب بمعاتبته نشبت مشاجرة بينهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى وتم القبض عليهم.

رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عاطلين الاعتداء على شاب الخلاف على شراء هاتف محمول منطقة حدائق القبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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