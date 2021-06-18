ضبط عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب فى حدائق القبة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين وراء الاعتداء على شاب بسبب الخلاف على شراء هاتف محمول فى منطقة حدائق القبة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان، وتبين أن عاطلين قام أحدهم بشراء هاتف محمول من شاب وقام بإرسال نصف المبلغ على أن يكمل له نصف المبلغ الآخر فى وقت محدد، وقاموا بالمماطة معه، وأثناء قيام الشاب بمعاتبته نشبت مشاجرة بينهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى وتم القبض عليهم.