الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد سيارته المطلية بماء الذهب.. كل شىء عن حمو بيكا: دخله الشهرى والسنوى وحقيقة امتلاكه قصرًا

سيارة بيكا
سيارة بيكا

أثار مغني المهرجانات حمو بيكا الجدل، بعدما نشر صورة برفقة سيارته الجديدة "الذهبية" ليتصدر بها عرش التريند، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حمو بيكا عبر صورة على موقع تبادل الصور «إنستجرام»: «عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24»، الأمر الذى جعله حديث السوشيال ميديا منذ أمس.

 

«أكثر من 4 ملايين جنيه سعر سيارة حمو بيكا الجديدة»

 

سيارة بيكا

 

السيارة الجديدة لمغنى المهرجانات من فئة "أودي كيو 8"، حيث أقام عليها بعد التعديلات لتصبح باللون الذهبى، وتكهن البعض بأن السيارة قام بطلائها بماء الذهب، كونها تقدر بنحو أكثر من 4 ملايين، وإذا لم تطل يقدر ثمنها بمليون وخمسين ألفًا، وفقًا لخريطة أسعار العام للسيارات الجديدة.

 

«حمو بيكا.. عاشق السيارات الجديدة»

دائمًا ما يسعى حمو بيكا لامتلاك آخر صيحات السيارات، فلا يمر الشهر إلا وينشر صورة برفقة سيارة جديدة.

 

يمتلك مطرب المهرجانات الكثير من السيارات، ومنها مرسيدس CLA موديل 2020، كان قد ظهر بجانب سيارته التي يبدأ ثمنها بنحو 800 ألف جنيه.

 

كما ظهر بيكا في عدة صور سابقة التقطت من داخل معرض وهو يستعرض سيارة بورش كايين، والتي يبدأ سعرها في الأسواق من 2 مليون ومائة ألف جنيه.

 

«حمو بيكا.. الشخص الذى عشقه التريند»

استطاع حمو بيكا استغلال طريقته الغريبة في الحديث، وبدأ ينشر فيديوهات خلال تسجيله للأغاني الخاصة به، والتي يظهر فيها عدم قدرته على حفظ الكلمات واللغة الإنجليزية، كان أشهرها "باتون باليه بالسمسم هات".

كيف يعيش بيكا حياته؟

تزوج مطرب المهرجانات مؤخرًا ولا حديث يعلو فوق بيته الذى وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصر، جاء ذلك خلال استضافة الإعلامية ريهام سعيد حمو بيكا وزيارتها لمنزله الذى يضم مقرًا لشركته الخاصة بإنتاج المهرجانات، ففي مدخل الشركة نصب بيكا تمثالًا لأسد، وحينما سألته ريهام سعيد عنه قال: "الشركة عاملة زي القصر أيوه".

ثروة حمو بيكا

نشر موقع "Social blade" إحصائيات حول قناة "حمو بيكا" الخاصة به على اليوتيوب والذي قدر بأن العائد المادي له يبلغ 41500 دولار شهريًا، وهو ما يعادل 2 مليون و341 ألف جنيه مصري، أما الربح السنوي فيصل إلى 1.8 مليون دولار وهو ما يعادل 28 مليون جنيه مصري.

مرسيدس مطرب المهرجانات مهرجانات حمو بيكا الترند سيارة حمو بيكا السيارات الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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