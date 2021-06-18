الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ماتت مسمومة هي وصغارها

حكاية أشهر قطة فى مصر.. من «الريد كاربت» إلى الموت بالسم

قطة دار الأوبرا
قطة دار الأوبرا

فى شهر ديسمبر 2020؛ وخلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية، ظهرت إحدى القطط على السجادة الحمراء وهي ترقص وتتمايل مع نجوم وضيوف الفيلم المصري "عنها"، والفيلم الفلسطيني "غزة مونامور"؛ حيث أخذت جلسة تصوير مع الفنان الشاب توني ماهر، أثناء دخوله السجادة الحمراء، وهي القطة التى تداول رواد السوشيال ميديا لقطات لعمال بدار الأوبرا بتسميمها والتعامل معها بطريقة غير آدمية خلال الساعات الماضية مما دفع وزارة الثقافة لفتح تحقيق حول الواقعة.

 

 تعالوا نتعرف على قصة أشهر قطة فى مصر خلال السطور التالية:

 

 رئيس دار الأوبرا يخاطب "الطب البيطري" مارس الماضي

 

منذ ظهور أشهر قطة فى مصر وهى تتراقص على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى لم تظهر مرة أخرى إلا فى 22 مارس 2021، وذلك عندما خاطب الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، مديرية الطب البيطري بوجود عدد كبير من القطط، وتحديدا بعد إنجاب القطة المعروفة بـ«قطة المهرجان» التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، كما أن اتساع أرض دار الأوبرا تسبب في وجود القطط والكلاب، ولم يتم التعامل المباشر معها في أي وقت من الأوقات، حيث يتم إخطار مديرية الطب البيطري للتعامل معها.

 

خطاب رئيس دار الأوبرا للمديرية ذكر فيه  «من الملاحظ وجود عدد كبير من القطط بساحة دار الأوبرا المصرية، حيث توجد بالمسرح الكبير وعلى خشبة المسرح الصغير، وحال خروج أي منها خلال أي عرض مسرحي سيصبح الأمر غير لائق بمكانة دار الأوبرا المصرية، فضلًا عما تسببه القطط من مشكلات نتيجة وجود أجهزة إضاءة ومعدات دقيقة تعمل بالكهرباء».

 

 هاشتاج " قتلوا القطة" يتصدر "تويتر"

 

منذ ساعات قليلة، تصدر هاشتاج "قتلوا القطة" الذي فعّلته جمعيات الرفق بالحيوان في مصر؛ حيث تناقل رواد الإنترنت قصة قتلها، وطالبوا بمحاسبة المسئول عن الواقعة ووصفوها بالفاجعة الأخلاقية.

 

 الفنان توني ماهر يطالب بفتح تحقيق في الواقعة

 

بعد تداول الهاشتاج عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون الفنان الشاب توني ماهر تغريدة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عبر فيها عن غضبه الشديد، من بعض الأخبار التي وصلت إليه، تشير إلى تسميم "قطة" مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي كان قد التقط معها بعض الصور التذاكرية في الدورة الماضية على الريد كاربت.

 

ونشر توني ماهر، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" صورًا ظهر فيها مع القطة، وكتب عليها: "ناس كتير من الصبح النهاردة بتبعتلي أخبار عن تسميم قطة المهرجان الصراحة أنا معرفش مدى صحة الخبر ده من عدمه، لكن لو صحيح أنا ضد قتل القطط والكلاب".

 

وأضاف: "وضد محاولات التخلص منهم مهما كان السبب وأتمنى أن يحصل تحقيق مش بس في الواقعة دي لكن في أي واقعة مماثلة ويكون في قانون بيجرم قتل القطط والكلاب ".

 

 وزارة الثقافة تتحرك وتحيل المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق

 

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أصدرت بيانًا وجهت فيه بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولًا بأول؛ وتحويل المسئولين للتحقيق مما سيثبت تورطه ومعاقبته طبقًا للقانون ومحاسبته وردع المخطئ فورًا حتى لا يتكرر هذا الأمر. 

 

 وأشارت وزيرة الثقافة في البيان إلى التزام الوزارة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

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مهرجان القاهرة السينمائى قتلوا القطة قطة دار الاوبرا إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا توني ماهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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