السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزهم ابنة علا غانم.. حفلات زفاف أبناء الفنانين في أسبوع

حفل زفاف نجل مصطفي
حفل زفاف نجل مصطفي قمر

شهد الوسط الفني مؤخراً عدد من الحفلات الخاصة بالزفاف ليس في زواج الفنانين نفسهم بل في زواج أبنائهم أيضاً، حيث شهد الوسط الفني أكثر من حفل زفاف خلال الأسبوعين الماضيين، كان أبرزهم حفل زفاف الفنان محمد علي رزق على فتاة من خارج الوسط الفني، وأيضاً زواج الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، وهو حفل زفاف الذي حضره عدد كبير من النجوم والنجمات، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وشهد الوسط الفني أيضاً زواج أبناء الفنانين كان أبرزهم إياد نجم الفنان مصطفى قمر، وهو حفل الزفاف الأضخم في حضور نجوم الغنائ في الوطن العربي، من بنيهم المطرب تامر حسني والمطرب محمد حماقي، والمطرب إيهاب توفيق واخرون.

ومن الممثلين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف: هاني سلامة، إدوارد، محمد لطفي، عبير منير، محمد رجب.

أما إياد نفسه فقد ظهر ضمن أحداث فيلم "قلب جريء" الذي عرض عام 2002، بطولة والده النجم مصطفى قمر، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن إخراج محمد النجار.

وكان من ضمن حفلات الزفاف الأبرز أيضا حفل زفاف كاميليا ابنة الفنانة علا غانم، والذي أقيم أمس الخميس وهو الذي دفع الفنانة علا غانم للعودة الي مصر بعد التواجد في الولايات المتحدة الأمريكية .

 

وكانت الفنانة علا غانم، ظهرت مؤخرًا في مصر بشكل مفاجئ لأول مرة منذ سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيابها تمامًا عن الأضواء.

"علا" ظهرت في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، توجه خلاله الشكر له على مجهوده.

بينما كريم يصفف شعر علا غانم، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرًا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم: "الفندق" مع: "محمد نجاتي، أحمد كرارة، وأحمد بدير"، ومسلسل: "ظل الرئيس" مع: "ياسر جلال، وهنا شيحة" عام 2017، كما عُرض لها فيلم: "خط الموت"، مع الفنان أحمد صلاح حسني في 2019.

كاميليا أبنة علا غانم مصطفى قمر محمد فراج بسنت شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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