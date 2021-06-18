رحاب عبد الغنى: «التنسيقية» نجحت أن تكون نواة مثمرة بعد كسب ثقة المصريين

قالت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد مرور ثلاث سنوات من الجهد والعمل جعلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أبرز الكوادر السياسية في مصر، جهد غير مسبوق أتي بثماره مزهرة سريعا حيث اتسعت المساحة لتضم 25 حزباً من مختلف الأطياف السياسية.

وأضافت: "نجحنا في أن نكون نواة مثمرة بعد كسب ثقة الشارع المصرى سريعاً، وتمت ترجمة هذه الثقة على أرض الواقع بحصد 12 مقعداً بمجلس الشيوخ، و31 مقعداً بمجلس النواب".

وأوضحت: "آمال وطموحات كثيرة تعلقت بنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدءًا من تمثيل حقيقى للشباب فى غرفتَى البرلمان، والثقة التي أرتفعت أسهمها في الشارع المصري عبر الدور البارز للنواب، من خلال مناقشة القوانين والعمل الجاد على الأرض فى خدمة المواطنين وممارسة الدور الرقابى".

وتابعت: "3 سنوات هي البداية فقط، مازال لدينا رؤية وعمل كبير قادم لتمكين الشباب للانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر، بجانب الدور التوعوي والتنموي والخدمى في المجتمع ".

3 سنين تنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

ونظَّمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي، مساء السبت الماضي، بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"، وتتضمن مناقشات الصالون الذى يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب.