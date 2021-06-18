«مصر للطيران»: وقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا فى إثيوبيا

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الجمعة 18 يونيو، سيتم وقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

وأوصت «مصر للطيران» عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.