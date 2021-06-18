الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران»: وقف التأشيرات للمسافرين إلى مطار أديس أبابا فى إثيوبيا

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الجمعة 18 يونيو، سيتم وقف العمل مؤقتًا بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا.

وأوصت «مصر للطيران» عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل “PCR” بنتيجةسلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

عاجل مصر للطيران تعلن تعليمات جديدة للمسافرين إلى مطار أديس أبابا بدولة

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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