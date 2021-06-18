الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية يشيدون بالمقاصد السياحية بشرم الشيخ

رؤساء المحاكم والمجالس
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية

قدم جميع أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية الذى عقدته المحكمة الدستورية العليا المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لـلواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة، وكذا جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة.

 

وأشاد الجميع بالمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين تمتعهم وسعادتهم البالغة بالبرنامج الترفيهي الذي أعدته محافظة جنوب سيناء لتفقد المقاصد السياحية بشرم الشيخ وسانت كاترين.

جاء ذلك مساء اليوم الجمعة، خلال رحلة بحرية في ختام البرنامج الترفيهي الذي أعدته جنوب سيناء للوفود لتفقد المقاصد السياحية بشرم الشيخ.

رافقهم خلال الرحلة اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح الدولية، والعلاقات العامة بالمحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يشار إلى أن الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة الخامس قد وصلت إلى مطار شرم الشيخ عصر  الأربعاء أمس الأول، في زيارة من 16 الي 19 من الشهر الجاري لتفقد المقاصد السياحية بشرم الشيخ وسانت كاترين، قبل مغادرتهم إلى بلادهم.

 

وقام أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة فى اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، مساء أمس الخميس، بمشاهدة عرض الدولفين، وزيارة مسجد الصحابة واستمعوا لشرح وافٍ عن مسجد الصحابة والمركز الثقافي الإسلامي الملحق به، قاموا بجولة حرة بمنطقة السوق القديمة بشرم الشيخ.

رافقهم اللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، نيابة عن محافظ جنوب سيناء.

يأتى ذلك في إطار البرنامج الذي أعدته محافظة جنوب سيناء لزيارة المقاصد السياحية بشرم الشيخ وزيارة دير سانت كاترين.

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية
IMG_٢٠٢١٠٦١٨_٢١٤٤٢٧
IMG_٢٠٢١٠٦١٨_٢١٤٤٢٧
المحكمة الدستورية رؤساء المجالس الدستورية الإفريقية شرم الشيخ المقاصد السياحية اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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