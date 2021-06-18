الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على المتهم بقتل شاب وإثارة الفوضى فى دمياط

القبض على المتهم
القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من إلقاء القبض على م. ع بعد اعترافات مرتكبى واقعة السطو المسلح على منزل فى منطقة المثلث بكفر البطيخ.

تعود أحداث القضية، عندما شهدت منطقة المثلث بالمحطة القديمة التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ، سطو مسلح من قبل مأجورين للمدعو م. عزام بخطف أحد الأهالي بذات الناحية المذكورة، مما أدي الي تصدى الأهالى لهم فقاموا بإطلاق النيران من قبلهم؛ مما أسفر عن وفاة إبراهيم عبدالله بطلق نارى فى الصدر وأصابة شقيقه بطلق ناري بالساق وبعد الجروح الاخرى بالرأس واليد وأماكن متفرقة فى جسده، ووفاة أحد مرتبكى الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم إلقاء القبض مرتكبى الواقعة، واعترفوا بأن المحرض لهم المدعو م. ع، وأمرت النيابة بالقبض عليه ونجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض عليه وأثناء التحقيقات أنكر معرفته بالواقعة أو تحريضه لهم بالرغم من اعترافات مرتكبى الواقعة عليه، وأيضا يربطهم به صلة قرابة أمرت النيابة بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

محافظة دمياط دمياط كفر البطيخ فارسكور نائب محافظ دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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